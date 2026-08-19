Borgo Sonoro, gran finale a Borghi con “Bound for Glory – American Folk Music”

Borgo Sonoro chiude la sua XXVI edizione nel segno di una tradizione ormai consolidata: per l’ultima serata il festival cambia registro e propone uno spettacolo diverso da quelli che lo hanno accompagnato durante l’estate, più festoso, energico e aperto alla partecipazione del pubblico.

Sabato 22 agosto, nel prato del Parco Pasolini di Borghi, arriva Bound for Glory – American Folk Music, un grande progetto dedicato alle radici della musica americana, con una formazione di undici musicisti, cinque anche nelle vesti di vocalist e un repertorio che attraversa folk, blues, country, dixieland, spiritual, bluegrass, soul e zydeco.

Sul palco Marcello Dolci (chitarra acustica, voce), Elisa Semprini (violino e voce), Daniele Tenca (chitarra acustica, voce), Michele Tani (piano e voce), Paolo Angelini (batteria), Francesco Pesaresi (basso), Lorenzo Semprini (chitarra acustica, voce e armonica), Elio Lucarelli (tromba), Massimo Semprini (sassofono) e Andrea Brugnettini (trombone) Alessio Raffaelli (fisarmonica).

Ispirato a “Bound for Glory” di Woody Guthrie, il progetto ripercorre alcune delle grandi storie della musica popolare statunitense – il lavoro, il viaggio, la migrazione, la libertà e la strada – attraverso brani legati a Woody Guthrie, Pete Seeger, Bob Dylan, Bruce Springsteen e The Band.

Una formazione ampia e fortemente acustica, capace di alternare ballate e momenti più intimi a ritmi incalzanti, cori e sonorità che richiamano la dimensione collettiva della musica popolare americana. Un concerto pensato per ascoltare, ma anche per cantare, muoversi e condividere l’ultima notte di Borgo Sonoro. «Il cambio di registro musicale per l’ultima serata è nato quasi per gioco, poi abbiamo visto che questo guizzo piaceva molto al nostro pubblico e abbiamo deciso di mantenerlo – raccontano le direttrici Valeria Mordenti e Cristina Minotti - avere quest’anno una band così numerosa sul palco di Borghi ci piace particolarmente: sarà una serata piena di voci, strumenti ed energia, perfetta per chiudere il festival con una grande festa».

La serata sarà accompagnata dalla preziosa collaborazione con la Pro Loco di Borghi, che curerà lo stand gastronomico, e con l’Azienda Agricola Guerra Giovanni per il vino. Il concerto avrà inizio alle 21.15. Il biglietto unico è di 7 euro, oltre ai diritti di prevendita Vivaticket. In caso di maltempo, gli eventuali spettacoli annullati saranno rimborsati tramite il canale di acquisto.