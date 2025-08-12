Borgo Sonoro, da Bach ai Led Zeppelin: Ferragosto con il quartetto Eos a Monteleone di Roncofreddo

Un appuntamento atteso quello del 15 agosto (ore 21.15) a Monteleone di Roncofreddo, Comune capofila del progetto in rete, perché non ci sarebbe Borgo Sonoro senza che 25 anni fa, l’allora violoncellista e gestore del circolo Sebastiano Severi, non chiamasse a raccolta amici e colleghi musicisti per festeggiare in musica il proprio compleanno.

Per questo motivo in particolare a Monteleone l’appuntamento del 15 agosto di Borgo Sonoro è caratterizzato dalla musica classica e quest’anno il programma sarà veramente una sorpresa.

Sul palco il quartetto Eos: Matteo Salerno, flauto Aldo Capicchioni, violino, Aldo Zangheri, viola Anselmo Pelliccioni, violoncello con il loro concerto da Bach ai Led Zeppelin.

Un concerto dal titolo quanto mai insolito che lascia intendere fin da subito che si tratta di una sorta di divertimento, di un gioco in cui strumenti classici come il violino, il flauto, la viola ed il violoncello interpretano i classici del rock degli ultimi anni. Lo spettacolo inizia in maniera piuttosto abbottonata e quasi per ingraziarsi gli Dei della musica classica eseguendo alcune rivisitazioni di capisaldi del repertorio tra cui un suggestivo medley sulle musiche di J.S. Bach secondo la versione di Jan Anderson dei Jethro Tull. Improvvisamente tutto prende un’altra piega e ci troveremo ad ascoltare Sweet Child of Mine dei Guns N’ Roses, Smoke on the Water dei Deep Purple, alcuni capolavori dei Queen come Bohemian Rhapsody, Eleanor Rigby dei Beatles, fino ai Muse e ai Radiohead; immancabili alcuni omaggi tra cui quello ad Ennio Morricone e Astor Piazzolla. L’eclettico programma si concluderà con le musiche dei Led Zeppelin con l’intramontabile Stairway to Heaven e Kashmir.

Da più di vent’anni il Quartetto Eos tiene concerti in tutta Italia proponendo programmi eccentrici ed innovativi grazie alla sua visione musicale aperta che lo porta a cimentarsi in repertori che comprendono musica classica, moderna, leggera, rock e pop con arrangiamenti scritti appositamente. Numerose le collaborazioni con Fabio Concato, Teo Ciavarella, Kelly Joyce, il cantautore australiano Mick Harvey, Antonella Ruggero, Mogol e Franco Battiato.

Dalle ore 19 possibilità di cenare presso il circolo ACLI di Monteleone