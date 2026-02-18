Biol è tornato: Fabio De Luigi al teatro Galli di Rimini il 5 novembre

Fabio De Luigi torna a teatro e il 5 novembre sarà al teatro Galli di Rimini. Dopo 25 anni di lontananza dai palcoscenici, Fabio De Luigi torna finalmente alle origini con un tour teatrale in carne e ossa.

Da ottobre sarà protagonista nei principali teatri italiani con “Biol. In carne e ossa tour”, uno spettacolo intimamente generoso costruito a immagine e somiglianza del suo interprete, dove registro comico e anima poetica convivono in perfetta armonia.

Scritto insieme a Paolo Cananzi, il progetto segna un ritorno significativo alla dimensione live e al contatto diretto con il pubblico. In scena, De Luigi alterna monologhi, racconti e momenti di pura improvvisazione, mettendo in luce tutta la sua esperienza di attore e autore. È qui che ritrova la sua forma più autentica, quella dell’incontro dal vivo, senza filtri né mediazioni, costruito sera dopo sera insieme agli spettatori.

I biglietti saranno disponibili in prevendita My Live Nation a partire da giovedì 19 febbraio alle ore 15:00. La vendita generale dei biglietti aprirà venerdì 20 febbraio alle ore 15:00.

Radio Italia solomusicaitaliana è la radio partner ufficiale del tour.