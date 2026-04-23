Biol è tornato e il pubblico lo reclama

Non è passato inosservato l’atteso ritorno a teatro di Fabio De Luigi, l’attore romagnolo che negli ultimi anni aveva un po’ trascurato i palcoscenici per dedicarsi al cinema pop. A grande richiesta si aggiungono infatti nuove date al “Biol. In carne e ossa tour” che da ottobre tornerà finalmente alle origini, a teatro, dopo 25 anni di lontananza. Un ritorno che in poco tempo ha già registrato numerosi appuntamenti sold out.

Scritto insieme a Paolo Cananzi, il progetto segna un ritorno significativo alla dimensione live e al contatto diretto con il pubblico. In scena, De Luigi alterna monologhi, racconti e momenti di pura improvvisazione, mettendo in luce tutta la sua esperienza di attore e autore in uno spettacolo intimamente generoso costruito a sua immagine e somiglianza, dove registro comico e anima poetica convivono in perfetta armonia.

I biglietti per le nuove date saranno disponibili su www.livenation.it a partire dalle ore 15:00 di venerdì 24 aprile.

CALENDARIO

3 OTTOBRE – CAGLI, TEATRO COMUNALE – NUOVA DATA

8 OTTOBRE – TORINO, TEATRO COLOSSEO – SOLD OUT

9 OTTOBRE – TORINO, TEATRO COLOSSEO – NUOVA DATA

11 OTTOBRE – VARESE, TEATRO DI VARESE – SOLD OUT

14/15 OTTOBRE – MILANO, TEATRO LIRICO G. GABER – SOLD OUT

16 OTTOBRE – MILANO, TEATRO LIRICO G. GABER – NUOVA DATA

20/21 OTTOBRE – BOLOGNA, TEATRO DUSE – SOLD OUT

22 OTTOBRE – BOLOGNA, TEATRO DUSE – NUOVA DATA

24 OTTOBRE – TRIESTE, POLITEAMA ROSSETTI

25 OTTOBRE – PADOVA, GRAN TEATRO GEOX

28 OTTOBRE – BERGAMI, CHORUSLIFE ARENA – SOLD OUT

30 OTTOBRE – SENIGALLIA, TEATRO LA FENICE – SOLD OUT

31 OTTOBRE – SENIGALLIA, TEATRO LA FENICE – NUOVA DATA

2 NOVEMBRE – ROMA, TEATRO OLIMPICO

5/6 NOVEMBRE – RIMINI, TEATRO GALLI – SOLD OUT

BIOGRAFIA

Fabio De Luigi è attore, comico, sceneggiatore e regista di Santarcangelo di Romagna. Laureato in pittura, nel ’90 debutta come comico ad un concorso. Passa con disinvoltura dalla televisione al cinema, anche se è la tv a riconoscere il suo talento nel programma “Mai dire gol” (1999). Approda al cinema alla fine degli anni ’90 diventando nel corso degli anni uno dei volti più conosciuti e amati della comicità italiana. Sono molti i registi con cui collabora: Marco Ferreri, Alessandro D’Alatri, Alessandro Genovesi, Fausto Brizzi, Giovanni Veronesi. Tra i successi più importanti troviamo titoli come “Maschi contro femmine” (e il sequel “Femmine contro maschi”), “La peggior settimana della mia vita”, “10 giorni senza mamma” (biglietto d’oro 2018), 10 giorni con Babbo Natale. È interprete di due pellicole dirette da Gabriele Salvatores (“Come Dio comanda”, “Happy Family”) e viene diretto da Pupi Avati (“Gli amici del bar Margherita”). Nel 2021 è stato protagonista della miniserie Sky “Ridatemi mia moglie” e del film diretto da Pif “E noi come stronzi rimanemmo a guardare”. È tra i sei personaggi che hanno affiancato Carlo Cracco in “Dinner Club”, serie di grande successo prodotta da Amazon Prime Video. È regista, sceneggiatore e protagonista della commedia “Tre di troppo”, con Virginia Raffaele nel ruolo di coprotagonista, tra i film più visti della stagione. A gennaio 2024 è uscito in sala il suo terzo film da regista “50 km all’ora”, con Stefano Accorsi. A novembre 2023 è stato protagonista di un one man show su Prime Video, “Amazing. Fabio De Luigi”. A gennaio è di nuovo protagonista insieme a Valentina Lodovini in “10 giorni con i suoi” di Alessandro Genovesi, rimasto primo in classifica per tre settimane consecutive.