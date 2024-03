Bertinoro, Bregovic, Bandabardò e Daniele Silvestri: biglietti dal 30 marzo

A Bertinoro si comincia a respirare aria d’estate con l’apertura della biglietteria per tre dei grandi appuntamenti annunciati nel cartellone estivo 2024. Da sabato 30 marzo, infatti, si potranno già acquistare sulla piattaforma Vivaticket i biglietti per i concerti di Goran Bregovic, Bandabardò e Cisco e Daniele Silvestri.

Bregovic arriverà sul colle il 16 luglio insieme alla sua Wedding and Funeral Band – trombe, tromboni, grancassa, clarinetto, sassofono e voci bulgare – per un concerto che proporrà i suoi storici successi, brani tratti dai suoi album più recenti e anticipazioni del suo nuovo progetto.

Il 2 agosto sarà la volta di Bandabardò, una delle live band più vitali in Italia, e Cisco (voce storica della band Modena City Ramblers dal 1992 fino al 2005) che proseguono così il percorso comune avviato nel 2022 con il disco e tour “Io non ho paura”.

Infine, il 31 agosto farà tappa Bertinoro Daniele Silvestri con “Il cantastorie recidivo – Estate 2024”, progetto che celebra il 30 anni di carriera del cantautore romano.

Queste sono solo alcune anticipazioni dell’estate di Bertinoro che sarà presentata ufficialmente nelle prossime settimane e che, come avviene già da alcuni anni, proporrà un ampio ventaglio di eventi, fra cui spicca la lunga notte di Fricò Royal in programma per il 12 luglio con importanti novità in ambito culturale, laboratori e attività per i più piccoli e tanti altri appuntamenti.