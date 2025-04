Un festival completamente gratuito, ambientato sulla spiaggia di uno degli Stabilimenti Balneari più iconici della Riviera romagnola, che presenta ogni anno in Italia - spesso per la prima volta - i protagonisti della nuova musica internazionale (King Gizzard, Big Thief, Khruangbin, Comet is Coming, Ty Segall e Elijah Wood sono alcuni degli ospiti delle passate edizioni). Gli otto nuovi inserimenti completano il programma artistico dell’edizione 2025 del festival:

18 artisti da 17 Paesi del mondo, per una line-up che come sempre rappresenta un giro del globo attraverso le diverse direttrici sonore del contemporaneo, un viaggio all’insegna della scoperta che riflette al meglio l’approccio di ricerca trasversale e inclusivo del progetto. Al dance-pop fuori formato della producer québécoise Marie Davidson, dj e polistrumentista che sfida le convenzioni della musica elettronica tra clubbing, techno e canzone francese, si affiancheranno i Moin, trio londinese composto da Tom Halstead e Joe Andrews (Raime) e dalla percussionista Valentina Magaletti, che rilegge e ricompone generi storicamente fondati sulle chitarre quali grunge, shoegaze, e post-rock. A DJ Tobzy e Aunty Rayzor, due tra i talenti più esplosivi della fervida scena nigeriana, uniti in un’inedita collaborazione live (nata in occasione del festival olandese Draaimolen a settembre) a base di beat rave duri, veloci e altamente ballabili, farà da contraltare la raffinata dance music di Nídia & Valentina, altra collaborazione che vede coinvolta Valentina Magaletti insieme alla dj e producer portoghese di origini africane Nídia, protagoniste delle classifiche di fine anno dei migliori magazine di settore con il loro album d’esordio Estradas. E ancora il folle incontro tra R&B e electro soul nel blues contemporaneo di Martha Da’ro, visionaria artista multidisciplinare belgo-angolana attiva tra musica, cinema e teatro; il cantante, autore e produttore keniota Martin Kanja, alias Lord Spikeheart, figura di spicco della scena metal africana grazie alla sua miscela esplosiva di growls gutturali e rap, che ritorna a Ravenna dopo l’incendiaria performance di chiusura di Transmissions 2024; l’indie rock “meraviglioso ed estremamente chic, sfuggente e intelligente” (parola di Iggy Pop) della cantautrice newyorkese Eleanor Friedberger, già metà dei The Fiery Furnaces insieme al fratello Matthew; l’irriverente witchcraft pop della svizzero-guatemalteca Baby Volcano, performing artist e musicista che ha affascinato il pubblico dei principali festival europei con i suoi live show potenti e all’avanguardia; il rock viscerale dei losangelini Dummy, quartetto composto da Alex Ewell, Emma Maatman, Nathan O’Dell e Joe Trainor, con la sua miscela originale di psichedelia e shoegaze; l’inquietante mix di ambient drone, butoh e black music firmato Masma Dream World, artista newyorkese originaria del Gabon, autentica «esploratrice musicale del regno delle ombre»; il postpunk degli olandesi Tramhaus, che grazie a un caratteristico set di canzoni snelle e infuocate è riuscito a coinvolgere il pubblico di tutto il mondo con un’atmosfera apertamente gioiosa ed energica; l’elettronica grondante latino-america del producer e polistrumentista boliviano (di base a Bruxelles) Susobrino; il sound unico dei thailandesi Khana Bierbood, ugualmente influenzato dalla musica surf degli anni ‘60, dal garage rock degli anni ‘70 e dalla musica tradizionale del loro paese; l’elettropop crossover della cantautrice slovacca Erika Rein, a lungo sodale del produttore e compositore Jonatan Pastirčák; il prezioso indie-rock tra lo-fi e bossa nova della musicista bolognese Asia Martina Morabito, in arte Sleap-e. A impreziosire il programma, i dj set di Aquiles Navarro, trombettista canadese di origini panamensi, collaboratore fisso di Moor Mother (ospite a ottobre dell’edizione di Transmissions curata dall’artista americana), della poliedrica producer franco ghanese Pö (Nyege Nyege), a Beaches Brew per il secondo anno consecutivo, e dell’inglese Dj Fitz, protagonista immancabile dei closing set del festival.

Confermando il suo format di evento a ingresso libero e gratuito, la dodicesima edizione di Beaches Brew è presentata da Associazione Culturale Bronson con il supporto del Comune di Ravenna - Assessorato alla Cultura.