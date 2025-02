Beaches Brew 2025 a Marina di Ravenna: i primi nomi della line-up dal 10 al 12 giugno

Un festival completamente gratuito, sulla spiaggia di uno degli stabilimenti balneari simbolo della Riviera romagnola, che presenta ogni anno i migliori protagonisti della musica internazionale: Beaches Brew, nato nel 2012 all’Hana-Bi di Marina di Ravenna dalla sinergia del team di Bronson con un pool di curatori diviso tra Olanda e Stati Uniti, festeggia dal 10 al 12 giugno prossimi la sua dodicesima edizione, confermandosi ancora una volta tra le manifestazioni di riferimento nel nostro paese per quanto riguarda sperimentazione e nuovi suoni. Dopo aver presentato spesso per la prima volta in Italia artisti del calibro King Gizzard, Big Thief, Khruangbin, Comet is Coming, Ty Segall e Elijah Wood, annunciati oggi i primi nomi nella line-up 2025 del festival: