Baustelle al Beky Bay di Bellaria il 5 settembre

Venerdì 5 settembre i Baustelle saranno di scena al Beky Bay di Bellaria.

I biglietti per EL GALACTICO SUMMER LIVE saranno disponibili online da martedì 4 febbraio alle ore 14:00 e nei punti vendita autorizzati da domenica 9 febbraio alle ore 14:00. Info e biglietti sono disponibili su vivoconcerti.com.

I Baustelle termineranno il 2025 con PALA 25, due speciali feste finali nei palazzetti di Roma e Milano - organizzate da Vivo Concerti. Appuntamento il 5 dicembre a Roma - Palazzo dello Sport e il 12 dicembre ad Assago (MI) - Unipol Forum per concludere in maniera gloriosa un 2025 di cui i Baustelle saranno protagonisti.

Con l’uscita del singolo “Spogliami” per BMG, i BAUSTELLE hanno inaugurato un nuovo capitolo che proseguirà con l’uscita del nuovo album EL GALACTICO, prevista il 4 aprile.

L’album El galactico è disponibile in pre-order (https://Baustelle.lnk.to/elgalacticoPR) in formato vinile colorato numerato limited edition con alternative cover in esclusiva Amazon, vinile colorato numerato limited edition con original cover disponibile ovunque e in formato CD. L’artwork del nuovo album verrà presto svelato, nell’attesa la band ha rivelato la copertina del vinile limited edition.