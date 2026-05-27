Battista e Catania a Rimini per il film prodotto da Maggiò / PHOTOGALLERY

Si sono da poco concluse, a Rimini, le riprese del film La mia storia con te di Angelo Frezza con Maria Guerriero, Luca Nobili, Katherine Kelly Lang (Brooke di Beautiful), Maurizio Battista, Antonio Catania, Daphne Scoccia, Samuele Sbrighi, Piero Maggiò e Enrico Oetiker.

Il film, prodotto da Lupa Film in partecipazione con Radio Massolina dell’Università Niccolò Cusano e la riminese Famiglia Film di Piero Maggiò, è una commedia romantica scritta da Maria Guerriero in collaborazione con Angelo Frezza.

LA TRAMA: Sofia Leone, una famosa attrice italiana, arriva a Fiabilandia, un parco divertimenti con zoo sulla costa riminese, per girare una nuova serie Tv. Accompagnata dal suo manager Diego, dalla fedele assistente Mary e dal produttore Ugo. Durante le riprese, incontra Adrian, un affascinante keeper dello zoo, che le insegna a prendersi cura degli animali. Tra i due nasce un’attrazione immediata, nonostante le differenze tra i loro mondi. La relazione tra Sofia e Adrian si intensifica, ma viene ostacolata da Diego, che ha segretamente investito nella serie e ricatta Sofia per mantenerla sotto controllo, minacciando di rovinare la carriera di Francesco, il coprotagonista della serie e suo ex interesse amoroso.

Intanto, Mary vive goffamente il suo corteggiamento con Marco, un dipendente del parco, mentre Francesco cerca di riconquistare Sofia. Quando Sofia scopre i piani di Diego, decide di affrontarlo con l’aiuto di Mary e della produttrice americana Barbara Brocchi, riprendendo il controllo della sua vita e della serie. Tuttavia, la relazione con Adrian entra in crisi a causa delle paure legate alla distanza e alle loro vite incompatibili: Sofia è destinata a Hollywood, Adrian alla sua vita a Fiabilandia. Dopo un doloroso addio, Sofia parte per l’America, ma Adrian, realizzando di non poter vivere senza di lei, la raggiunge alla stazione. Tuttavia, un malinteso li separa nuovamente... Riusciranno due mondi così diversi a trovare un equilibrio...?