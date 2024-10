C’è tempo fino alle 23.59 di lunedì 28 ottobre 2024 per iscriversi al contest “Bassa velocità”. Il concorso, riservato a band e musicisti dell’Emilia-Romagna che propongono un repertorio di musica originale senza limiti di genere e stile, organizzato da Ozono Factory in collaborazione con la Cooperativa Sociale Re_Esistente, KeepOn LIVE e Soundlab Studio. La partecipazione alla call è aperta a nuovi autori/autrici/band, dai 18 anni in su, che propongono contenuti inediti, residenti o domiciliati in Emilia-Romagna, liberi da contratti discografici o editoriali in corso, che non abbiano pubblicato più di 2 album con etichette discografiche e che non siano attivi da più di 5 anni nel settore musicale al momento dell’iscrizione.

Le fasi del contest prevedono, dopo l’iscrizione, una fase di selezione del materiale proposto a cura di una giuria qualificata e una successiva fase con le esibizioni dal vivo al live club Binario 69 (Via de’ Carracci 69/7d, Bologna) valutata da una giuria artistica composta da musicisti ed esperti, che si esprimerà a selezioni concluse per individuare i 3 vincitori del contest. I progetti vincitori delle selezioni live si aggiudicheranno la produzione di un disco in vinile. Le iscrizioni sono ammesse entro le ore 23.59 del 28 ottobre 2024 accedendo al seguente link: http://linktr.ee/binario69. Le fasi di selezione del contest si chiuderanno entro il 30 aprile 2025. L’iscrizione è completamente gratuita. Info: info@ozonofactory.it