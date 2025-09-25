Ballando con le stelle: si gioca la sfida tutta romagnola tra Rimini e Riccione

ROMA – Tutto pronto per la partenza dell’edizione numero 20 di “Ballando con le stelle”, in programma sabato 27 settembre. Come negli ultimi quattro anni, anche nel 2025 – a sentire le agenzie di scommesse – sarà una donna a trionfare. Grande attesa per il ritorno in tv di Barbara D’Urso, favorita per i gli esperti di Better e Betflag e quotata a 2,50, seguita – come riporta Agipronews – dalla conduttrice tv e radio riminese Andrea Delogu, offerta a 4,50 come l’ex Miss Italia Martina Colombari, riccionese. Segue a 6,50 un’altra famosa donna dello spettacolo come Nancy Brilli, stessa quota di Paolo Belli, per tanti anni voce della trasmissione ora diventato un concorrente sulla pista da ballo. Leggermente staccata a 7,50 Francesca Fialdini, con Fabio Fognini, fresco di ritiro dal tennis, dato a 8. Si gioca invece a 11 l’ex campione del mondo dei 100 metri stile libero Filippo Magnini.