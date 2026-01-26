Aspettando Cremonini alla Music Park Arena dell’autodromo di Imola

di SAMUEL CRAIG

IMOLA. Quattro anni fa Cesare Cremonini ha chiuso con un concerto trionfale il suo tour del 2022 all’autodromo di Imola e ora per festeggiare i 25 anni di carriera da solista ritornerà per infiammare nuovamente il pubblico con il suo repertorio di classici e nuove hit che generazioni e generazioni di italiani hanno a cuore. Il tour “Cremonini live26”, composto da 4 tappe di grandissima importanza per il mondo della musica dal vivo, ha un forte valore simbolico per l’artista. Proprio dopo l’enorme successo nel 2022, concluso a Imola, l’anno successivo ha preso una pausa discografica anche per viaggiare in Nord America, in particolare in Alaska. Questo suo viaggio l’ha ispirato a scrivere il suo ottavo album in studio: “Alaska baby”. Il nuovo atto nella carriera di Cremonini è stato acclamato dalla critica musicale e la sua presenza nelle classifiche nazionali sembra che continui a crescere ogni giorno grazie al singolo “Ragazze facili” che quest’anno è classificato al 4° posto nelle canzoni più ascoltate sulla radio. Nonostante il titolo, la canzone che funge centro delle tematiche dell’album, sposta l’attenzione verso l’uomo e il suo rapporto con l’emotività: «Una riflessione profonda su un tema che ci tocca da vicino: il coraggio di correre il rischio di amare» come afferma il cantante. Il nuovo tour del 2026 si trova quindi al culmine di una fase importante per Cremonini che si riflette anche nelle tappe: poche ma molto significative. Il tour inizierà il 6 giugno a Roma nel Circo Massimo con la sua massima capienza un privilegio che spetta a pochi artisti. Per la grande richiesta dopo il sold out della località a Roma la data è stata raddoppiata aggiungendo anche il 7 giugno. Continuerà poi all’Ippodromo di Milano il 10 giugno e ritornerà il 13 giugno dove ha lasciato i suoi fan 4 anni fa a Imola nella nuova Music Park Arena dell’autodromo. Location importantissima che vanta di concerti degli AC/DC, Max Pezzali e fra poco 2 di Cremonini. Concluderà infine il tour il 17 giugno a Firenze nella Visarno arena, aggiungendo Cesare Cremonini nella lista di grandi esibizioni del 2026 all’ippodromo assieme ai concerti di Lenny Kravitz e dei The Cure. Le tappe sono state scelte con grande attenzione e verranno sfruttate non solo come grandi location open-air, ma ognuna di esse avrà una performance pensata e adattata in base al luogo rendendole tutte uniche e originali. Il tour ha già venduto 250.000 biglietti, ma ci sono ancora gli ultimi biglietti disponibili per Milano e per Imola, in più a Roma è stata aggiunta la nuova data del Circo Massimo che sarà disponibile per l’acquisto dei biglietti a partire dal 26 gennaio. In aggiunta il tour ha come partner, promotore sui media e radio ufficiale Radio Deejay. Tra i 14 tour fatti (15 contando “squerez tour” con Lunapop), questo è forse uno dei più brevi, ma anche uno dei più intensi e significativi rappresentando un vero e proprio trionfo per i 25 anni dell’ artista così prolifico, ispirato e originale.