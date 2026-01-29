Arrivano i White Lies a Cesena

Martedì 28 luglio 2026 arrivano i White Lies in concerto alla Rocca Malatestiana di Cesena. Si tratta dell’unico concerto in regione del tour estivo della band londinese, che torna sulla scena musicale con “Night light”, il settimo album in studio pubblicato da Pias lo scorso novembre. Un’occasione unica per vivere dal vivo l’energia di uno dei gruppi più influenti della scena indie rock britannica degli ultimi quindici anni. Formatisi nel 2007, i White Lies si sono distinti per il loro sound oscuro, potente e cinematografico. Dal debutto “To lose my life...” (2009) fino agli album “Ritual” (2011), “Big tv” (2013), “Friends” (2016), “Five” (2019) e “As I try not to fall apart” (2022), la band ha conquistato pubblico e critica con una discografia solida e coerente.

“Night light”, pubblicato il 7 novembre 2025, segna un ritorno a un sound più organico e dinamico: chitarre incisive, synth avvolgenti e ritmi che intrecciano post-punk, rock e atmosfere sperimentali. Composto da nove tracce, tra cui i singoli “Nothing on me” e “In the middle”, l’album esplora temi di crescita emotiva e introspezione, mantenendo intatto l’istinto melodico della band ma con un approccio più maturo e coeso. Il concerto fissato ai Magazzini Generali di Milano per il prossimo 6 febbraio è già tutto esaurito: una testimonianza della grande attesa per il ritorno live della band, e del forte legame con i fan italiani.

I biglietti per il concerto saranno disponibili in prevendita su circuiti Ticketone e Ticketmaster a partire da venerdì 30 gennaio alle 12, online e presso i rivenditori autorizzati.