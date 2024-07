Arrivano i Momix a Rimini

A completare il programma due appuntamenti con la musica in un altro palcoscenico all’aperto della città. All’arena Francesca da Rimini si evocano le atmosfere degli anni Ottanta con “1984 quaranta e risentirli” (domenica 4 agosto), una festa per riascoltare i più grandi successi nazionali e internazionali di quel mitico anno, che fu bisestile come questo anniversario. Un salto di quarant’anni grazie alla musica di Eleonora Elettra, Bruno Valeri , Enrico Giannini, Lorenzo Pagani, Marcello Dolci, Stefania Pozzi NSE + Faith + McCalla. A intervallare la musica gli interventi degli attori Maria Costantini e Gianluca Reggiani, con creazioni grafiche dal vivo a cura di Roberto Ballestracci e Massimo Modula, Burla e Francesco Mescolini. Il progetto è ideato e realizzato dal neonato collettivo L’Attico in collaborazione con RisuonaRimini, Rimini Jazz Club e Musica di Seta, che rappresentano diverse realtà della scena riminese, diversi stili e diverse sensibilità artistiche.

Da chi ha fatto la storia dello spettacolo a chi sta muovendo i primi passi in un sogno. Alle giovani leve dei principali scuole e centri di danza riminesi, saranno infatti affidate due serate su due palcoscenici all’aperto nel cuore del centro storico: lunedì 5 agosto alla Corte degli Agostiniani si esibiranno gli allievi che hanno partecipato alla terza edizione di “Rimini a passi di danza” con la partecipazione speciale dei primi ballerini dell’Opera di Kiev Eugenia Korshunova e Oleksii Potiomkin. Giovedì 8 agosto sempre alla Corte degli Agostiniani sarà la volta dello spettacolo “Il cielo e il mare...di notte” si ascoltano in cui giovani attori e danzatori racconteranno con brani evocativi la maestosità del mare.. In scena i danzatori di Anca Ardelean Danza, Musical-Aulos Danza, Centro Danza Futura, Idance-On Stage, Progetto Danza, Scuola di Balletto di Rimini.

Dieci giorni di danza e musica, dove le grandi compagnie internazionali incrociano le energie dei giovani talenti di domani, per un’estate che si appresta ad entrare nel suo periodo più caldo nel segno della bellezza e della cultura. Dal 3 all’11 agosto il centro storico della città apre i suoi spazi all’arte grazie ad un cartellone di appuntamenti che si svilupperà nello spazio urbano racchiuso tra Teatro Galli, arena Francesca da Rimini e Corte degli Agostiniani. Un programma che avrà come protagonista Il corpo tirato in ballo, la danza nelle sue varie espressioni, affiancando uno dei nomi più acclamati e affermati della scena mondiale alla nuova generazione di artisti.

Ad aprire la rassegna sabato 3 agosto (ore 21.30) un eccezionale appuntamento al Teatro Galli: Momix, la compagnia acclamata in tutto il mondo fondata da Moses Pendleton, celebra i suoi oltre 40 anni di attività tra danza e illusionismo con lo spettacolo Back to Momix. Uno spettacolo nato dal desiderio di tornare a calcare le scene dopo anni difficili che hanno allontanato la compagnia dal suo pubblico, attraverso i più significativi estratti dei grandi classici che hanno segnato la storia della compagnia restituiti alle luci del pacolscenico con una nuova e viva intensità: dagli storici MomixClassics, Passion, Baseball, Opus Cactus, SunFlower Moon, fino a Bothanica ed Alchemy.

“Il corpo e i giovani, due dei motori che hanno mosso il dossier di candidatura di Rimini capitale della cultura 2026 e che oggi si ritrovano in questa rassegna che va ad accendere i palchi diffusi della città – è il commento dell’assessore Michele Lari - Poche altre discipline espressive riescono a farci percepire il silenzio, l’immobilità o il movimento del corpo come la danza, linguaggio che, insieme alla musica, ha segnato stagioni iconiche nella storia della nostra Riviera”.

A completare il programma due appuntamenti con la musica in un altro palcoscenico all’aperto della città. All’arena Francesca da Rimini si evocano le atmosfere degli anni Ottanta con 1984 quaranta e risentirli, (domenica 4 agosto) una festa per riascoltare i più grandi successi nazionali e internazionali di quel mitico anno, che fu bisestile come questo anniversario. Un salto di quarant’anni grazie alla musica di Eleonora Elettra, Bruno Valeri , Enrico Giannini, Lorenzo Pagani, Marcello Dolci, Stefania Pozzi NSE + Faith + McCalla. Ad intervallare la musica gli interventi degli attori Maria Costantini e Gianluca Reggiani, con creazioni grafiche dal vivo a cura di Roberto Ballestracci e Massimo Modula, Burla e Francesco Mescolini. Il progetto è ideato e realizzato dal neonato collettivo L’ATTICO in collaborazione con RisuonaRimini, Rimini Jazz Club e Musica di Seta, che rappresentano diverse realtà della scena riminese, diversi stili e diverse sensibilità artistiche.

Chiude la rassegna il concerto di altri due gruppi con radici riminesi e che sono riusciti a ritagliarsi uno spazio nel panorama nazionale: domenica 11 agosto si divideranno il palcoscenico dell’arena Francesca da Rimini il Duo Bucolico, al secolo Antonio Ramberti e Daniele Maggioli, e i NoBraino, quest’estate impegnati nel nuovo tour “Animali da Palcoscenico”.

La rassegna è realizzata dal Comune di Rimini con il patrocinio della Regione Emilia Romagna,

Ad eccezione di Back to Momix, tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero con inizio ore 21.15

Back to Momix: prevendita da domani giovedì 25 luglio ore 12 su ticketone.it