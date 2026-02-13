Arriva Madame in concerto a luglio a Cattolica

Il “Madame tour” viene annunciato da Francesca Calearo (2002), in arte Madame, che la prossima estate si esibirà sui palchi dei principali festival italiani. La sua notorietà è dovuta a un brano pubblicato nel 2018, “Schiccherie”, ma è poi esplosa partecipando al Festival di Sanremo nel 2021 con “Voce”. Ora è pronta ad esibirsi in tutta italia iniziando il 3 luglio a Legnano in occasione del “Rugby sound festival”. Il 9 agosto Madame proseguirà il suo tour all’Arena della Regina di Cattolica. Biglietti disponibili su Ticketone e nei punti vendita. A.D.