Arriva Carmen Consoli a Forlì nel 2025

Nuovo appuntamento live per Carmen Consoli: un tour teatrale la vedrà impegnata a partire da ottobre 2025 in diverse città italiane. Il tour autunnale, prodotto e organizzato da Otr Live, partirà il 22 ottobre 2025 dal Teatro Colosseo di Torino. Il 27 novembre sarà al teatro Diego Fabbri di Forlì. Le prevendite si apriranno il 20 novembre, alle ore 11.00 in tutti i punti vendita abituali. Per l’artista catanese l’attività live non costituisce soltanto un momento di incontro e scambio con il pubblico, ma è anche un’occasione di sperimentazione e ricerca. Le tante suggestioni che concorrono a formare la sua identità musicale - la musica popolare, il rock anni Settanta e l’indie anni Novanta, la canzone d’autore e il blues - si compongono in armonie compatte, ognuna delle quali dà una veste diversa al progetto musicale che la coinvolge in quel momento.