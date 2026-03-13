Arisa in concerto a Cervia l’11 luglio

C’è anche Cervia tra le date del tour estivo di Arisa, che si esibirà l’11 luglio in piazza Garibaldi. Reduce da un Sanremo che l’ha vista protagonista con “Magica Favola” — tra i cinque finalisti in gara e con il brano nella Top 10 della classifica FIMI dei singoli più venduti della settimana — e dopo i sold out dei live première di Roma e Milano, Arisa annuncia oggi le prime date del suo tour estivo, a cui si aggiunge la data zero, in programma il 20 maggio a Civitanova Marche.

Le prevendite saranno disponibili dalle ore 16:00 di oggi venerdì 13 marzo su ticketone.it e nei punti vendita abituali, ad eccezione del concerto di Sampeyre, per cui saranno disponibili a partire da venerdì 20 marzo. Per info: https://www.friendsandpartners.it/