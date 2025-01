Antonio Ornano porta il suo “Maschio caucasico irrisolto” al Cinema Teatro Astra di Misano Adriatico

Secondo appuntamento della rassegna Astra Verba Ridens. A salire sul palcoscenico del Cinema Teatro Astra di Misano Adriatico venerdì 24 gennaio 2025 (ore 21:15) è Antonio Ornano con Maschio caucasico irrisolto. Il protagonista di questo irrefrenabile flusso di coscienza è un uomo che affronta la vita conuna morale approssimativa, scarsa autostima ed una notevole dose di cinismo. Ad una certa età capita di tirare le somme, fare bilanci e magari scoprire di aver trascorso gran parte della propria vita proiettati in avanti e frantumati in tanti pezzi, ciascuno dei quali funzionale a salvarsi le piume. Forse è solo per guadagnarsi il desiderio di essere visto e possibilmente amato, da chi gli sta attorno e da quel pubblico che insegue disperatamente per farlo ridere, perché come dice lui stesso, rubando la battuta di un vecchio film, in quel momento si sente speciale. Forse è giunto il momento di chiedere l’aiuto di uno psicologo da cui si è sempre rifiutato di andare, non tanto per scetticismo quanto perché da genovese l’idea di sganciare 80 euro all’ora ad un tipo che ascolta in silenzio le proprie seghe mentali gli prende un po’ male, d’altronde se Woody Allen fosse stato ligure ci saremmo persi più della metà dei suoi capolavori. E allora capita di sentirsi dire da uno bravo: ““Lei è un maschio caucasico irrisolto, uno di noi insomma, che finalmente attraversa una fase.

Biografia

Antonio Ornano nasce a La Spezia il 9 settembre del 1972. L’infanzia e l’adolescenza scorrono in serenità, fatta eccezione per un leggero complesso legato alla grassezza del suo viso e dei suoi seni, naturale conseguenza delle abbuffate di ravioli e lasagne preparati dalla nonna e dalla zia (da piccolo il suo soprannome era polpetta). Trasferitosi a Genova all’età di 10 anni, ottiene l’agognata maturità classica e riesce pure a laurearsi in giurisprudenza. In quegli anni coltiva la passione del teatro (tutta colpa del padre che ancora oggi si rammarica di averlo portato a vedere Il Malato Immaginario a 14 anni). Frequenta il laboratorio di un piccolo teatro di ricerca ed entra a far parte della compagnia. Tra uno Shakespeare, un Pavese e un “memorabile” spettacolo di ricerca su Edgar Allan Poe, fonda da ragazzo una compagnia, MAODIT, con cui scrive produce e interpreta più di trenta spettacoli teatrali oltre a numerosi cortometraggi selezionati in Festival internazionali. (Sao Paolo; Shangai, Kiev, ecc). Contemporaneamente infila interpretazioni in videoclip e “decisivi” cameo in pellicole per cinema e tv tra cui il celebre ”Ice Cream Vendor “ (gelataio) in Beautifull (tra un cono all’amaretto e uno alla fragola è colui che flirtava con la figlia di Ridge). Nonostante questa minima parvenza di serietà, la sua indole cialtronesca finisce per prevalere. Frequenta il laboratorio Zelig di Genova e nel 2008 esordisce in tv con la trasmissione Central Station, il programma comico di Comedy Central e MTV condotto da Omar Fantini. Nel 2009 è a “Scorie” (RAIDUE), condotto da Nicola Savino. Partecipa alle edizioni 2009, 2010, 2011 e 2012 di ZELIG OFF Nel 2014 e nel 2015, nelle vesti di monologhista, partecipa alla trasmissione spinoff delle Iene, X LOVE, di Davide Parenti. E’ nel cast fisso di Zelig su Canale 5 nelle edizioni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2021 e 2022. Nel 2017 collabora con la Gialappa’s band nelle trasmissioni Mai dire Nius e Mai dire nazionale Nella stagione televisiva 2017/2018 è nel cast fisso di COLORADO e QUELLI CHE IL CALCIO. Nella stagione televisiva 2018/2019 è nel cast fisso di MAI DIRE TALK (Giallappa’s Band) e QUELLI CHE IL CALCIO. Nel 2020, compatibilmente con una pandemia di proporzioni bibliche, torna a QUELLI CHE IL CALCIO e come ospite degli amici di a ZELIG COMEDY LAB su Comedy Central. E’ protagonista delle due stagioni del comedy crime SCATOLA NERA, sulla piattaforma AMAZON PRIME e delle serie tv MASANTONIO e BLANCA prossimamente in onda sulle reti Mediaset e RAI “Attualmente” è in tour nei teatri con due monologhi da stand up comedian, NON C’E’ MAI PACE TRA GLI ULIVI e il suo nuovo spettacolo “L’ORNANO FURIOSO”, ed uno spettacolo di storytelling sulla musica “STAND UP ROCK” Nel 2022 e nel 2023 è nel cast fisso di ONLY FUN e del programma COMICI IN PROVA in onda sul Nove (piattaforma Discovery) Il primo dicembre 2020 ha inaugurato la piattaforma ornanolive.com dove propone webinar sulla comunicazione, format e spettacoli di stand up comedy via streaming e in diretta. Il 28 ottobre 2021 ha pubblicato il suo primo romanzo “NIENTE DA PERDERE” per Solferino Libri.

La rassegna è ideata e organizzata dalla Compagnia Fratelli di Taglia con il contributo del Comune di Misano Adriatico e il supporto della Regione Emilia Romagna.

