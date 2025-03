Anteprima a Forlì per il fim dei fratelli Tercon

Mercoledì 2 aprile in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo alle 20:30 al cinema multisala Astoria di Forlì

(in collaborazione con Consorzio Solidarietà Sociale Forlì-Cesena) e alle 21:15 al nuovo cinema Mandrioli di Cà Dé Fabbri Bologna (in collaborazione con Anima Cooperativa Sociale) La vita da grandi in anteprima. Un film di Greta Scarano ispirato alla storia vera dei riminese Margherita e Damiano Tercon con Matilda De Angelis. Nelle sale dal 3 aprile. Tratto dal libro dei fratelli Tercon “Mia sorella mi rompe le balle”.