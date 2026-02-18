Annunciato anche il rapper statunitense Travis Scott all’Hellwatt festival di Reggio Emilia

Hellwatt festival svela l’ultimo headliner della sua prima edizione: venerdì 17 luglio 2026 Travis Scott salirà sul main stage della Rcf Arena di Reggio Emilia, per uno degli eventi più potenti e attesi dell’estate musicale europea, ciliegina sulla torta di un cast davvero potente. Artista capace di ridefinire i codici dello spettacolo contemporaneo, Travis Scott incarna una visione che unisce musica, tensione scenica ed energia collettiva. Le sue performance non sono semplici concerti, ma esplosioni di suono, ritmo e presenza, esperienze ad altissima intensità che trasformano il live in un evento totale. L’appuntamento del 17 luglio rappresenta uno dei vertici energetici dell’intero festival: una performance destinata a imprimersi nella memoria del pubblico. Le prevendite per la giornata di Travis Scott apriranno lunedì 23 febbraio alle ore 16.00 su Ticketmaster e Vivatcket.