Annullato concerto degli Ozric Tentacles al Vidia

Il Vidia di Cesena fa sapere: «Siamo spiacenti di comunicare che la data degli Ozric Tentacles di questa sera al Vidia Club di Cesena, è annullata a causa di un problema di salute di Ed Wynne». Le dichiarazioni della band: «È con grande rammarico che siamo costretti a cancellare i nostri ultimi tre spettacoli in Italia, Cesena (8 aprile), Roncade (9 aprile) e Veruno (10 aprile). Questa decisione non è stata presa a cuor leggero, ma purtroppo Ed è tornato nel Regno Unito per affrontare un grave problema di salute. Auguriamo a Ed una pronta guarigione e speriamo di riprogrammare questi spettacoli il prima possibile. Vi ringraziamo per la vostra comprensione».

RIMBORSO TICKETS:

Coloro che hanno acquistato i biglietti su Ticketsms e DICE.fm riceveranno il rimborso in automatico.

Per coloro che hanno effettuato l’acquisto tramite Ticketone, sarà possibile richiedere il rimborso sul circuito entro e non oltre l’8 maggio, seguendo la procedura riportata al seguente link: https://www.rimborso.info

Come da condizioni di vendita, non è rimborsabile alcun costo e/o spesa accessoria o personale. Per ottenere il rimborso è necessario essere in possesso di un titolo di accesso. Senza il titolo di accesso non sarà possibile ottenere alcun rimborso.

