“Anda” al Bistrot Colonna: un’esortazione al viaggio e alla scoperta delle musiche del Mediterraneo,

BERTINORO. Nella consueta cornice dell’Enoteca bistrot Colonna di Bertinoro, il Dai de jazz Club presenta giovedì 19 marzo (ore 21.15) il duo Flo & Zanisi insieme a Joe Rehmer (contrabbasso) e Alessandro Paternesi (batteria). Flo (Floriana Cangiano) è cantautrice, autrice, attrice e raffinata cantastorie. Da alcuni anni collabora con Enrico Zanisi, uno dei pianisti italiani più significativi e originali del panorama jazzistico contemporaneo, con una preparazione che affonda le radici nella classica e oggi si sostanzia intessendo scrittura e atto improvvisativo. Il duo con il concerto “Anda” propone un’esortazione al viaggio e alla scoperta delle musiche e delle culture del Mediterraneo, così profondamente unite e collegate fra loro. Biglietto: € 15-12.

Info: 340 5395208 www.daidejazz.it

MARIA TERESA INDELLICATI