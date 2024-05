La danza classica grande protagonista a Rimini con la V edizione del Concorso Rudolf Noureev, che richiama in città giovani studenti, danzatori e danzatrici professionisti dai 15 ai 24 anni, provenienti da ogni parte del mondo, insieme a étoile eredi del genio artistico di Rudolf Noureev, a docenti di importanti scuole e accademie e a ospiti d’eccezione che, insieme, daranno vita ad un evento unico nel suo genere a livello internazionale.

Organizzata dall’Associazione Culturale Artfest, in collaborazione con il Comune di Rimini e con il sostegno e il patrocinio della Fondazione Noureev, la quinta edizione avrà luogo nella cornice del Teatro Amintore Galli, dal 16 al 21 luglio. Saranno assegnati cinque premi di categoria, stage in grandi scuole o compagnie internazionali e, su proposta della Giuria, un Grand Prix eccezionalmente attribuito all’allievo/a particolarmente meritevole.

In concomitanza con il concorso, per accedere al quale, dopo le preselezioni in presenza si stanno valutando le candidature via video, si svolgeranno due tipologie di stage: uno aperto anche ai più piccoli, di danza e atelier di trasmissione del repertorio Noureev, dai 9 ai 14 anni, con classi di classico e contemporaneo tenute da Elisa Scala, docente scuola di ballo dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano e Jean Alavi, professeur danse contemporaine du Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Paris. Un secondo stage esclusivo, riservato a danzatori dai 14 anni in su, preselezionati via video, che ogni giorno potranno prendere parte alla classe del mattino e ad un’ora di studio dal repertorio Noureev con le tre étoile dell’Opéra National de Paris ed eredi artistici di Noureev, Monique Loudières, Elisabeth Maurin e Wilfried Romoli e a una lezione di contemporaneo con Jean Alavi.

Le iscrizioni sono già aperte e poiché le classi saranno a numero chiuso, per garantire la qualità e il rigore dell’insegnamento, si consiglia l’adesione il prima possibile (concours.rudolfnoureev@gmail.com | +39 380 6413533).

Tutti gli allievi partecipanti al concorso, così come quelli iscritti agli stage, si esibiranno nello spettacolo finale, il 21 luglio, al quale prenderà parte anche un’ospite speciale: Polina Semionova, principal dancer presso l’American Ballet Theatre dal 2012, principal guest presso il Mikhailovsky Theatre St. Petersburg e al Bavarian State Ballet München, così come allo Staatsballett Berlin dal 2014. A calcare il palco ci sarà inoltre Max Darlington, ballerino professionista dell’Opéra di Parigi, già vincitore del 1° Premio del Concorso Noureev nel 2021. In giuria, insieme al presidente Daniel Agésilas, siederanno Irene Guaraldi, segretaria di giuria, e le étoile dell’Opéra di Parigi Monique Loudières, Elisabeth Maurin e Wilfried Romoli.

Info e iscrizioni: concours.rudolfnoureev@gmail.com | +39 380 6413533

www.concoursrudolfnoureev.com