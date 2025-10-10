“Altolà chi va là”: il ritorno di FIlippo Malatesta

Dopo 5 anni torna Filippo Malatesta con un nuovo brano intitolato “Altolà chi va là”, primo singolo del nuovo album “Bipolare”, il sesto di inediti della sua carriera, che sarà disponibile dal 21 novembre. “Altolà chi va là” nasce dalla lettura del saggio “Costruire il nemico” di Umberto Eco, ed è una lettura divertente e divertita delle tante contraddizioni delle nostra società. Nel videoclip, disponibile su Youtube, Filippo ha chiamato a raccolta amici e fan per condividere questo suo ritorno. Realizzato e arrangiato dallo stesso Malatesta insieme a Tommy Graziani alla batteria e ad Alessandro Pagliarani al sax, “Altolà chi va là”, come tutto l’album in arrivo, è l’ennesima prova d’autore dell’artista di Verucchio, con canzoni che puntano emozionare e a far riflettere, sempre mantenendo una qualità musicale molto alta.

Filippo Malatesta, al secolo Filippo Baschetti, è cantautore riminese la cui carriera discografica inizia nel 1992. Al suo attivo 5 album di inediti (quello in uscita a novembre prossimo sarà il sesto), un album live e una raccolta acustica (“Sopra la polvere”). L’album di esordio si intitola “La figlia del re”, canzone con cui partecipa al programma Rai “Il canzoniere dell’estate”. Il secondo disco (“Malatesta”) viene realizzato e prodotto da Corrado Rustici a San Francisco. Ma è nei live che Filippo ha la sua forza maggiore. Nel 1992 apre le date del tour italiano di Bob Dylan e nel 1993 il concerto al Foro Italico di Neil Young. Nella stagione 1994 Filippo Malatesta e il suo gruppo sono resident band del programma “Roxy Bar” condotto da Red Ronnie. Nel 1997 esce il terzo album intitolato “Il re delle tre”. Il quarto album, nel 2004 si intitola “Giramondo”. È anche autore del brano “Cento giorni” compreso nell’album di Syria “Come una goccia d’acqua”. Dopo 15 anni, nel 2019, pubblicato da Yourvoice Records, Filippo Malatesta ritorna con l’album: “Sopra la polvere”, in cui le canzoni più amate sono rivisitate in modo acustico. Infine nel 2020 nato e realizzato nel periodo del lockdown, esce “Biutifullove”, album che contiene successi come “Eri tu”, “Donnasummer” e lo stesso “Biutiufullove”.