Almamegretta in concerto a Cesena il 22 marzo

Gli Almamegretta annunciano per il 2025 il tour celebrativo dei 30 anni dalla pubblicazione di Sanacore, secondo iconico album, pietra angolare della loro discografia e riconosciuto come uno dei dischi più importanti di un’intera generazione artistica. Il 22 marzo 2025 saranno a Cesena al Vidia Club.

Uscito nel 1995, Sanacore univa sperimentazione e tradizione, elettronica e echi acustici, reggae, dub e canzone popolare, un disco rivoluzionario che quell’anno si aggiudicherà la Targa Tenco come miglior album in dialetto, una delle quattro vinte in carriera dalla band napoletana (1994 - Anima Migrante; 1995 - Sanacore; 2001 – Imaginaria; 2023 – Senghe). Ha rappresentato un caposaldo per la musica italiana alternativa, ponendo le basi per un percorso di contaminazione e innovazione che ha reso gli Almamegretta tra i protagonisti più influenti di quella scena musicale.

Le otto date

7 marzo 2025 - FIRENZE VIPER THEATER

8 marzo 2025 - NONANTOLA (MO), VOX CLUB

11 marzo 2025 - SETTIMO TORINESE (TO), COMBO CLUB | SUONERIA

12 marzo 2025 - MILANO, ALCATRAZ

14 marzo 2025 - NAPOLI, CASA DELLA MUSICA

16 marzo 2025 - CIAMPINO (RM), ORION

21 marzo 2025 - PADOVA, HALL

22 marzo 2025 - CESENA, VIDIA

I biglietti saranno disponibili su MC2Live.it, Vivaticket.com e circuiti di vendita autorizzati dalle ore 10:00 di martedì 1° ottobre.