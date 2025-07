Allo Space di Riccione arriva Fedez (con l’aereo privato?)

L’estate dei grandi concerti continua allo Space Riccione, dove venerdì 25 luglio si esibirà dal vivo Fedez. Grande attesa per l’artista milanese, protagonista nelle ultime ore di una feroce polemica nei confronti del sindaco di Milano Sala, dopo gli ultimi provvedimenti dei giudici sullo sviluppo urbanistico del capoluogo lombardo. Proprio in questi giorni Fedez è stato anche attaccato sui social a causa dell’utiizzo di jet privati per spostarsi, considerati molto inquinanti. Del resto, lui non è certamente nuovo alle zuffe sui social, ma in Riviera torna pienamente nella veste di grande artista e rapper, e non è difficile prevedere una calorosa accoglienza di un pubblico che già con Tony Effe lo scorso venerdì ha fatto registrare presenze da record. Quella dei concerti allo Space Riccione sta diventando una piacevole abitudine: dopo le prime esperienze dell’estate 2024, quest’anno il club ospiterà anche il “Versus festival”, kermesse che dal 1 agosto vedrà protagonisti artisti del calibro di Irama, Anna Pepe, Gue, Luchè, Teenage Dream, Lazza, e che avrà uno splendido viatico proprio venerdì prossimo con Fedez, che da queste parti non si vede da tempo. “La strategia di alternare eventi di musica live con grandi happening di musica elettronica sembra essere la soluzione giusta per mantenere una programmazione di alto livello e nello stesso tempo accontentare una fetta di pubblico sempre maggiore che, a differenza di qualche tempo fa, ascolta la musica dal vivo con la stessa passione con cui partecipa a un dj set di una guest internazionale” affermano i responsabili dello Space Riccione. Come in ogni concerto in programma allo Space, anche venerdì prossimo subito dopo l’esibizione di Fedez ci sarà spazio fino al mattino seguente per il party “Mamacita”, format di musica commerciale e reggaeton.