Alla Rocca di Forlì anteprima Mei con un concerto blues per Pino Daniele

Aspettando l’edizione “30 e lode!” del Mei - Meeting delle etichette indipendenti, che si terrà dall’1 al 4 ottobre a Faenza (Ravenna), iniziano un sacco di eventi sul territorio promossi dalla rassegna della musica indipendente. Tra le numerose anteprime, giovedì 20 agosto alle ore 21.00 alla Rocca Sforzesca di Forlì si terrà l’unica data romagnola di “Blues for Pino”, lo straordinario omaggio a Pino Daniele interpretato dai suoi storici musicisti, Osvaldo Di Dio, Ernesto Vitolo, Gigi De Rienzo, Lele Melotti, Rosario Jermano e tanti ospiti.
I biglietti sono disponibili su www.vivaticket.com