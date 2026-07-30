Alexa, Mobrici, Ray Gelato e il salotto di politica e spettacolo di Simona Ventura: un venerdì da leoni a Rimini

Venerdì 31 luglio a Rimini non ci si annoia. Alexia dal vivo (ingresso gratuito) in piazzale Kennedy, lo show dei Me contro Te in piazzale Fellini (ingresso gratuito), il concerto di Mobrici (ingresso gratuito) all’arena Francesca da Rimini, il concerto conclusivo di “Crossroads” agli Agostiniani con Ray Gelato con i suoi Giants (ingresso a pagamento) e la serata inaugurale al teatro Galli della “Terrazza della dolce vita”, il salotto di Simona Ventura e Giovanni Terzi, che poi proseguirà fino al 10 agosto nel giardino del Grand Hotel. Ospiti della serata: la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, l’assessore alla Politiche sociali del Comune di Rimini Kristian Gianfreda insieme a Debora Donati, presidente dell’associazione di volontariato “Insieme a te”, che gestisce a Punta Marina “La spiaggia dei valori”, e Valerio Tomaselli presidente della cooperativa “Amici di Gigi” della “Spiaggia Libera Tutti” di Rimini, due spiagge inclusive e attrezzate. La serata prosegue con il professore Vincenzo Schettini, lo scrittore Stefano Zecchi, il cantante Albano Carrisi. Conducono Simona Ventura e Giovanni Terzi (laterrazzadelladolcevita.eventbrite.it). Sabato 1 agosto si torna regolarmente nel giardino del Grand Hotel, con ospiti l’attore Luca Barbareschi, il reporter d’inchiesta per “Report” e “Presa Diretta” Federico Ruffo, e Antonio Preziosi, giornalista, saggista e attuale direttore del Tg2. Domenica 2 agosto si siedono nel salotto Serena Bortone, autrice e conduttrice Rai, la giornalista Rajae Bezzaz, nota soprattutto come inviata del TG5 satirico “Striscia la notizia”, Rasha Younes, creator di origini palestinesi, al giornalista e scrittore Gabriele Parpiglia. La rassegna prosegue lunedì 3 agosto con un ospite d’eccezione, il 3 volte Premio Oscar Dante Ferretti, insieme a Roberto Sergio direttore generale corporate Rai e San Marino Rtv. Martedì 4 agosto tre ospiti animeranno la serata: Alan Friedman, giornalista, scrittore e conduttore televisivo; Rula Jebreal (in collegamento), giornalista e scrittrice, esperta di politica estera, diritti umani e conflitti in Medio Oriente; i Los Locos, il duo musicale italiano che negli anni Novanta suonava “Mambo no. 5”. L’evento è promosso da Apt Servizi Emilia Romagna, Visit Romagna e Comune di Rimini. Ore 18.30 Ingresso nel giardino del Grand Hotel libero senza prenotazione Info: 0541 22122.