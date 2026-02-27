Alberta Ferretti veste Laura Pausini a Sanremo ed è subito “wow!”. E arriva pure Fabio De Luigi / LA GALLERY

Gli abiti disegnati per la romagnolissima conduttrice di Sanremo da Lorenzo Serafini per la griffe di Cattolica Alberta Ferretti hanno colpito nel segno. La Romagna esce dunque vincente dalla sfida a distanza con Giorgio Armani della prima e seconda serata.

La cantante ha voluto portare sul palco un brand della sua terra. Non è la prima volta che Pausini si affida alla casa di moda fondata nel 1980 dalla stilista di Cattolica con quartier generale a San Giovanni in Marignano. Lo aveva fatto anche all’Eurovision del 2022, edizione torinese da lei condotta.

Cigliegina sulla torta, la presenza al Festival del santarcangiolese Fabio De Luigi, sul palco per presentare il suo nuovo film “Un bel giorno” insieme a Virginia Raffaele. I due si sono finti maestri polistrumentisti e si sono infiltrati nell’orchestra di Sanremo dopo avere platealmente lanciato il loro film ed essere stati sgridati da Conti. Prima il violino, poi il pianoforte, i cori, la chitarra, il kazoo... Per finire con la direzione dell’orchestra stessa.