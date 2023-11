Al Teatro Petrella di Longiano Valeria Solarino interpreta tre personaggi in “Gerico Innocenza Rosa”

Una nonna, una madre e un figlio: tre personaggi, una sola attrice che li impersona, Valeria Solarino. E’ “Gerico Innocenza Rosa”, spettacolo che arriva al Teatro Petrella di Longiano, in provincia di Forlì-Cesena domani (alle 21) per il secondo appuntamento della rassegna “Ringrazia che sono una signora”, che proseguirà fino a gennaio 2024 (info su www.teatropetrella.it). Lo spettacolo è coprodotto da Teatro Stabile d’Abruzzo, Savà Produzioni Creative e da Stefano Francioni Produzioni. Per info e biglietti: info@ilteatropetrella.it; www.teatropetrella.it e https://ilteatropetrella.it/info-e-biglietti/. Il Teatro Petrella di Longiano si trova in piazza San Girolamo, 3. Telefono: 0547.666008.