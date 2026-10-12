Al Nightmare lutti e sesso adolescenziale

RAVENNA. Comincia domani Nightmare film fest, storico appuntamento con il lato oscuro del cinema ideato e organizzato da Start Cinema, in programma a Ravenna dal 13 al 18 ottobre. L’apertura è in collaborazione con Cna al teatro Rasi dove si parla di imprese e professionisti dietro lo schermo.

Alle 17.30 il cort La scomparsa del regista ravennate Gianni Gaudenzi (scritto con Matteo Cavezzali) che racconta, in maniera onirica e originale, di un uomo alle prese con l’elaborazione di un lutto d’amore.

Alle 18.30 ancora spazio a Cna e alla prima ricerca provinciale su imprese e professionisti del cinema e dell’audiovisivo. Segue un talk coordinato da Maria Martinelli e Marianna Panebarco.

Alle 20.30 anteprima di un episodio della serie tv Sguardi in camera. L’avventurosa storia d’Italia in formato ridotto, narrata da Milena Vukotic, per la regia di Francesco Corsi e Paolo Simoni. Prodotta dalla cooperativa modenese Kinè, è una serie documentaria che racconta la storia italiana attraverso immagini ed emozioni.

Infine, alle 21.30, il primo film della sezione “Contemporanea”: Teenage sex and death at Camp Miasma di Jane Schoenbrun (Usa, 2026), film che ha aperto la sezione “Un certain regard” a Cannes 2026, dove ha vinto la Queer Palm. Uno slasher psicologico, satirico e surreale, scritto e diretto da Jane Schoenbrun.