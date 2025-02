Al Mei gruppo di ascolto per Lucio Corsi che fu premiato a Faenza nel 2023

FAENZA. Lucio Corsi , artista della nicchia indipendente esploso al Festival di Sanremo rappresenterà l’Italia all’Eurovision 2025: al MEI 2023 di Faenza fu premiato come Miglior Artista Indipendente dell’Anno dopo averlo premiato come Artista Emergente nel 2017 con il suo primo disco, gli unici premi ricevuti prima di arrivare sul podio del Festival di Sanremo 2025 di Carlo Conti, il Mei poi l’ha premiato a Sanremo come miglior artista indipendente di Sanremo 2025.

Dopo la rinuncia di Olly, vincitore del Festival di Sanremo 2025, sarà Lucio Corsi a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025, che si terrà a Basilea, in Svizzera, dal 13 al 17 maggio. Corsi, classificatosi secondo a Sanremo con il brano “Volevo essere un duro”, ha accettato con entusiasmo l’incarico.

IL Mei di Faenza insieme al Piccadilly Club di Faenza, luogo storico di concerti pop e rock nella stagione invernale, ha deciso cosi di creare il primo gruppo di ascolto a sostegno di Lucio Corsi all’Eurovision di Basilea che si ritrovera’ a maggio durante la diffusione della performance di Lucio Corsi asll’Eurovision a maggio, nelle date tra il 10 e il 17 maggio incrociandolo con la nuova edizione di Faenza Rock.

IL MEI si e’ confermato ancora una volta grande talent scout, grazie alla sua fitta rete di etichette, artisti, festival e giornalisti e la capacita’ di selezionare tra le oltre 1500 proposte che arrivano ogni anno, Il MEI e’ l’unico festival che puo’ annoverare tre artisti esordienti arrivati alla vittoria del Festival di Sanremo: Ermal Meta, Diodato e i Maneskin insieme a tanti altri arrivati sul podio, premiati e arrivati tra i selezionati di Sanremo. Un parterre veramente di grande rispetto per i 30 anni del MEI che torneranno a Faenza dal 2 al 5 ottobre con un’anteprima a Bologna Fiere il 10 e 11 maggio e con gia’ oltre 150 artisti e band iscritti ad oggi a partecipare.