Al Cocoricò “Mutonia easter experience”: si uniscono musica elettronica e arti visive

Il Cocoricò si prepara ad accogliere la terza edizione di Mutonia easter experience: da sabato 19 a lunedì 21 aprile l’iconico club ospiterà una speciale tre giorni dedicata al meglio della scena elettronica globale e alle arti visive alternative, grazie alla consolidata collaborazione con lo storico collettivo Mutonia. Un festival che è una vera e propria esperienza immersiva tra installazioni artistiche e club culture.

Un evento lungo tutto il weekend di Pasqua con una prestigiosa offerta musicale.

Si parte sabato 19 aprile con Mochakk, giovane prodigio che dal Brasile ha conquistato le lineup dei festival e delle venue più importanti di tutto il mondo, ritagliandosi uno spazio considerevole tra i big della scena, diventando una vera e propria superstar global; ad aprire il Festival anche la techno roboante di DR. Rubinstein, che porterà al Cocoricò la sua consolidata maestria nello spaziare tra generi, decadi e sonorità; e ancora, nella stessa serata, Ale De Tuglie, Sean Afful, Paquita Gordon, Gianmarco Orsini, Cole e Antonio De Angelis.

Si prosegue domenica 20 aprile con la fuoriclasse della consolle, Deborah De Luca, da Napoli con il suo set esplosivo che ha conquistato i dancefloor di ogni parte del mondo, l’elettronica di Mattia Trani, tra i talenti in maggiore ascesa del panorama nazionale, dal Portogallo la dj e producer Biia, con il suo viaggio che combina hard techno a beat anni ’90; e ancora, l’energia di Gnmr -alias di Gianmaria Coccoluto-, Anthony Rother, Marcolino, Gianni Di Bernardo e il live di Blue Taipan.

Chiude il festival la serata di lunedì 21 aprile (dalle 19.00 alle 2.00), con uno dei dj di riferimento della scena house mondiale: dalla Gran Bretagna Cloonee, uno dei grandi nomi nel circuito della musica dance elettronica. E ancora, gli act di Tini Gessler, Idriss D, Twenty Six, Carv, Kymera e Hoxan.

A fare da cornice ai leggendari set degli artisti in line up, le opere del celebre collettivo artistico Mutonia esposte negli spazi del club. Un’inedita sinergia tra sonorità clubbing e arti visive che nasce dall’unione tra le visioni di due realtà profondamente radicate nel territorio romagnolo: l’istituzione del mondo della notte Cocoricò e la comunità di Mutonia.

Mutonia è un villaggio situato a Santarcangelo di Romagna, che sembra provenire da un altro mondo. Il suo ambiente è unico, caratterizzato da un’atmosfera magica e surreale, popolato da gigantesche sculture e installazioni d’arte realizzate con materiali di recupero, come scarti di ferro arrugginito, tubi, bulloni, pezzi di automobili in disuso e ruote. Ogni cosa ha una seconda possibilità a Mutonia, e gli abitanti del villaggio vedono il potenziale artistico in ogni oggetto che viene riutilizzato.

Da oltre vent’anni, la comunità vive perfettamente integrata con la natura circostante e anche con le comunità limitrofe, che la frequentano, la supportano e l’hanno difesa quando il Comune di Santarcangelo ha emesso un’ordinanza di demolizione e ripristino dell’area, a seguito delle denunce di una sola persona contraria alla realtà.

La compagnia che abita Mutonia è molto apprezzata per la sua attività artistica e performativa, così come la loro filosofia del riciclo. Spesso i “mutoidi” portano le loro opere in giro per esporle durante eventi e festival, e nel 2012 una loro performance ha attratto l’attenzione della Biennale di Venezia.