Al “Bellaria film festival” Romeo Castellucci è visiting director

Arriva a maggio (dal 6 al 10) il Bellaria film festival annunciando i primi nomi della 44ª edizion. Per la prima volta, Romeo Castellucci partecipa in qualità di visiting director. Il claim è “Senti questo battito?”: una proposta di reazione ai tempi complessi che stiamo affrontando. In un’edizione che sarà concentrata sulle responsabilità degli artisti di fronte alle criticità del mondo, si ritorna alla straordinaria resistenza umana, a partire dal battito del cuore come esempio di movimento perpetuo trasformativo e come impulso empatico nei confronti degli altri.

Film di apertura sarà “The loneliest man in town” di Tizza Covi e Rainer Frimmel, ritratto nostalgico del bluesman viennese Al Cook presentato in concorso alla Berlinale 2026 e prossimamente in sala con Wanted. I due autori riceveranno inoltre il “Premio speciale Bff. I film che liberano la testa” assegnato ogni anno al film italiano più coraggioso e significativo della stagione, che nelle ultime edizioni è andato a autrici quali Alice Rohrwacher e Maura Delpero.