Acieloaperto, un’estate di musica da Fulminacci a Marlene Kuntz

CESENA. Alla 12° edizione, Acieloaperto sceglie come idea guida la costellazione. Per fare sì che la scia luminosa, attraverso la musica e l’immaginario che questa sollecita, aiuti chi ascolta a districarsi e a uscire dalle proprie oscurità. È un’immagine che spicca nel disegno di locandina di Candida Corsi. Sono nove i concerti della nuova “Constellation” titolo che fa da sfondo al festival Acieloaperto 2024, in cui ogni appuntamento si presenta come un’esperienza da condividere. Promosso da associazione Retro Pop live, il festival ha il sostegno di Comune cesenate, Regione Emilia-Romagna e di molti sponsor che entrano convinti nella costellazione. Dal 28 giugno al 28 agosto artisti italiani e stranieri, nomi consolidati e altri da scoprire, portano i loro concerti in location amene e “green” del territorio, Rocca Malatestiana e chiostro di San Francesco a Cesena, Villa Torlonia a San Mauro Pascoli, entrano nel Parco Fluviale di Santa Sofia e al Torricino di Savignano.

Gli Artisti

A Savignano, venerdì 28 giugno alle 21.30, Acieloaperto inaugura in piazza del Torricino, con l’eclettico collettivo napoletano Thru Collected, tra world music e musica pop, tra influenze di ieri e di oggi; in apertura alle 20.30 c’è Bruno Bellissimo dj set; dj, produttore e polistrumentista italo canadese (il concerto è a ingresso libero). Lunedì 1 luglio si entra nella corte sammaurese di Villa Torlonia, per ascoltare Slowdive; gruppo britannico formatosi nel 1989, ama lo “shoegaze” derivato dal rock alternativo. il loro “Everything is alive” è considerato fra i dischi più importanti del 2023. «Il labirinto raffigurato nella copertina del disco ci ha spinti alla narrazione di questo nostro 12° festival», precisa il direttore artistico Piero Mantengoli. Due giorni dopo, mercoledì 3 luglio, sempre a Villa Torlonia, arriva l’atteso Fulminacci reduce da un tour da tutto esaurito. Romano, classe 1997, già vincitore di Targa Tenco e Premio Mei 2019, tre dischi realizzati, il cantautore che occhieggia al pop melodico si è fatto conoscere anche al festival di Sanremo; presenta il suo “Infinito+1”.

Pomeriggio speciale, sabato 6 luglio nel Parco Fluviale di Santa Sofia, palcoscenico di benessere aperto sin dalle 15; arrivano Giancane & Zerocalcare (ore 19), di nuovo insieme come un anno fa a Cesena per un concerto “disegnato”; le canzoni e la voce di Giancane interagiscono con i disegni, in istantanea live, del fumettista Zerocalcare.

È tutto cesenate il mese di agosto; giovedì 8 agosto si sale alla Rocca Malatestiana per ascoltare la cantautrice londinese Kae Tempest. La sua forza “ossessiva” è lo scrivere, qualità che l’ha portata a comporre testi canori ma pure poetici, saggi, romanzi e drammaturgia e alla scelta del nome d’arte. «Mentre scrivevo e mi esibivo, era come se una tempesta stesse per esplodere, come se stesse accadendo qualcosa di primitivo e potente». Domenica 11 agosto ecco Explosions In The Sky gruppo musicale texano di post-rock strumentale. Il disco “End” è considerato il più “imponente”, dove fondono l’intera gamma del loro sentire musicale. Atteso ritorno, lunedì 12 agosto, per Vasco Brondi. “Un segno di vita” è il nuovo album del fondatore di Le Luci Della Centrale Elettrica (2007-2019). L’artista torna a scavare nel profondo, per avvicinarsi al nucleo più sommerso di sé stessi e condividerlo con i fan. Da non perdere poi Marlene Kuntz alla Rocca venerdì 16 agosto; il gruppo di Cristiano Godano si permette una festa a 30 anni dal primo disco, con il tour celebrativo “Catartica” album del ‘94 intriso di rock energico, abrasivo e melodico che ha caratterizzato quell’epoca musicale. Si chiude nel chiostro di San Francesco mercoledì 28 agosto con Ty Segall solo, concerto acustico del cantautore chitarrista statunitense, attraverso il suo album “Three Bells”. Biglietti su circuito TicketOne.

Un’esperienza avvolgente

«Non vogliono essere semplici concerti, ma un’esperienza»; è quanto gli organizzatori Jonas Severi e Piero Mantengoli si propongono di lasciare ai fan «che si fidano e partecipano anche quando non conoscono i protagonisti». L’esperienza si compie sin dal pomeriggio, con l’apertura dei cancelli, con la musica dal vivo (circa tre ore prima di ogni evento) di altre band di supporto selezionate, che godranno di un proprio palco; ma si fa pure attenzione al verde, al rispetto per l’inclusione, alla cura per un impatto ambientale minimo. È quanto Acieloaperto desidera realizzare, mentre condivide la musica in cui crede insieme alla vivace e luminosa costellazione umana. Info: 339 2140806.