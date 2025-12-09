Achille Lauro allo Stadio Romeo Neri di Rimini

Il calendario di Achille Lauro si arricchisce di un nuovo, imperdibile appuntamento: il 7 giugno 2026 allo Stadio Romeo Neri di Rimini andrà in scena l’Anteprima di “Comuni Immortali”, il progetto live che il prossimo anno porterà per la prima volta l’artista allo Stadio Olimpico di Roma (10 giugno, già sold-out) e allo Stadio San Siro di Milano (15 giugno, ultimi biglietti disponibili).

L’annuncio arriva a pochi mesi dal via del tour nei palazzetti che a marzo 2026 toccherà tutta Italia con 15 date da tempo sold-out. I successi inarrestabili della parte live si sommano a quelli della sua musica che per tutto l’anno ha dominato le classifiche radiofoniche e di streaming: da “Amore Disperato” (Platino) e “Comuni Mortali” (album, Platino), a “Amor” (Platino) e “Incoscienti giovani” (Platino) – in gara a Sanremo, seconda canzone più ascoltata su Spotify nel 2025 –, fino al più recente “Senza una stupida storia”.

I biglietti per la data di Rimini del 7 giugno 2026 sono disponibili dalle ore 14:00 di domani, 10 dicembre, in presale sul canale broadcast di Instagram di Achille Lauro, e dalle ore 14:00 del 12 dicembre in general sale su Ticketone e nei punti vendita autorizzati.

“Si prospetta una grande stagione di Rimini capitale della grande musica italiana nel 2026 – dichiara il sindaco di Rimini e presidente di Visit Romagna Jamil Sadegholvaad – Ringraziamo Achille Lauro per aver scelto Rimini per L’anteprima del suo nuovo tour estivo, un artista che rappresenta L’innovazione e la creatività della scena musicale italiana contemporanea, capace di rinnovare linguaggi e coinvolgere generazioni diverse. Questa scelta conferma ancora una volta la capacità della nostra città di attrarre grandi eventi e artisti di primo piano, consolidando il ruolo di Rimini e della sua piattaforma di servizi e di ospitalità come destinazione d'eccellenza non solo per il turismo balneare, ma anche per la musica, la cultura e le grandi produzioni dello spettacolo. L’anteprima del tour sarà un’occasione straordinaria per dare il via nei migliori dei modi alla stagione estiva, dopo un grande mese di maggio, aprendo il mese canonico dell’estate con un evento di grande richiamo, che saprà unire generazioni diverse, residenti e visitatori in una serata indimenticabile”.