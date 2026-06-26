A Villa Franceschi la mostra fotografica “Pianosequenza” di Adolfo Franzò, e dal 27 parte “Ciné in città”

Spettacoli
  • 26 giugno 2026
A Villa Franceschi la mostra fotografica “Pianosequenza” di Adolfo Franzò, e dal 27 parte “Ciné in città”

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