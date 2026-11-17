SANTARCANGELO. Santarcangelo dei Teatri e i giovani, un rapporto che dura da anni e continua. Ripartono a dicembre i due laboratori, realizzati con il sostegno di Santarcangelo festival e del Comune - assessorato Scuola e servizi educativi, dedicati a ragazze e ragazzi under 18: “La non-scuola” e “Let’s revolution!” che vengono entrambi presentati mercoledì 18, ore 18, al teatro Il Lavatoio. Durante l’incontro aperto a tutti verranno fornite le informazioni sui due momenti formativi che prenderanno avvio il 2 dicembre. “Let’s revolution!” è un progetto artistico del Teatro Patalò rivolto agli adolescenti tra i 14 e i 19 anni, quale spazio di condivisione di tecniche che riguardano la scena e scoperte che riguardano l’umano. Curato da Isadora Angelini e Luca Serrani, propone un lavoro di avvicinamento all’arte della recitazione, tramite un approfondito training fisico e vocale ed è un invito a partecipare al processo creativo che sfocerà in una produzione teatrale. La “non-scuola” del Teatro delle Albe, nata nel ‘92 come pratica teatrale anti accademica che ha contagiato adolescenti di tante periferie nel mondo si rivolge anche quest’anno ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado “Franchini”, sotto la guida di Michele Bandini e Anna Lisa Magnani.

Info: www.santarcangelofestival.com