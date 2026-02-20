A Rimini si torna a ballare la domenica pomeriggio

Intrecciare la cultura del clubbling con le atmosfere di uno strip club? Pare che la tendenza sia in voga negli Stati Uniti, e ora anche a Rimini. Un progetto che mira anche a far tornare di moda un modello ormai perduto, quello della discoteca al pomeriggio, proprio come si faceva negli anni Ottanta e Novanta in Riviera. Così, dopo i due eventi di dicembre e gennaio, il format D*va diventa ora un appuntamento fisso da calendario. Domenica 22 febbraio Club 4.6 e Labor tornano ad animare il Lady Godiva, storico locale di via Luci del Varietà (Grand Hotel di Rimini), oggi gestito dal gruppo Pepenero, che per una domenica al mese cambia veste e suoni. Un successo che gli organizzatori hanno deciso di festeggiare invitando Carlo Andrea Raggi, in arte Cirillo che sarà affiancato da Enrico Rosica, dj resident e colonna portante del progetto. L’orario sempre lo stesso, 17-23. Per Alex Crescentini (ideatore del progetto Labor), «avere Cirillo è sempre un onore, ma soprattutto sono contento che i riminesi abbiano riscoperto la domenica pomeriggio come un momento in cui si possa tranquillamente fare festa tornando ballare con gli amici in discoteca, senza nulla togliere alla magia e all’immaginario della notte».