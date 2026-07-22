A Riccione stasera c’è Panariello, i Pooh rinviati al 2 settembre

Piazzale Roma a Riccione si conferma una spazio affacciato sul mare per accogliere linguaggi artistici diversi e pubblici di tutte le generazioni. Questa sera, mercoledì 22 luglio, lo spazio si trasforma in un teatro a cielo aperto per l’irresistibile comicità e la verve di Giorgio Panariello, uno dei più grandi protagonisti dello spettacolo italiano.
Sabato 25 luglio arriva Capo Plaza, tra i nomi più importanti e influenti della scena urban italiana. Un appuntamento che si preannuncia da tutto esaurito che richiamerà in città migliaia di ragazze e ragazzi provenienti da ogni parte d’Italia.
L’amministrazione infine comunica che, a causa delle condizioni meteorologiche avverse dovute al forte vento, il concerto dei Pooh in programma ieri sera, martedì 21 luglio, è rinviato al 2 settembre.
I biglietti precedentemente acquistati restano validi per la nuova data.
Per chi non potesse partecipare alla nuova data, sarà possibile richiedere il rimborso entro il 30 luglio attraverso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto. Per info: www.friendsandpartners.it