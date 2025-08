A Riccione il pop italiano in 6 concerti gratuiti in piazzale Roma

Sei concerti gratuiti in piazzale Roma a Riccione, che vedono protagonisti alcuni tra i nomi più amati del panorama pop italiano: 5 agosto Nek, 7 agosto Francesco Renga, 11 agosto Gemelli Diversi, 14 agosto Giuliano Palma, 20 agosto Alex Britti e 21 agosto Irene Grandi. Un’occasione speciale, quest’ultima, per celebrare i trent’anni di carriera di una delle voci più amate del panorama italiano, con uno show che racconta il viaggio artistico di Grandi dagli esordi del 1994 a oggi. Il tour 2025, intitolato “Fiera di me”, prende il nome dal recente singolo che rappresenta una dichiarazione d’identità, autenticità e consapevolezza.

Il concerto sarà un viaggio tra i brani simbolo del suo repertorio accanto a nuove produzioni.

Sul palco con Irene Grandi, una band di sei musicisti: Max Frignani alla chitarra, Piero Spitilli al basso, Fabrizio Morganti alla batteria, Marco Galeone alle tastiere, Titta Nesti ai cori e polistrumenti. La direzione musicale è affidata a Marco Sabiu. Un concerto completo, intenso e coinvolgente, che racconta l’artista di ieri e di oggi, tra ricerca musicale e una rinnovata energia scenica.

Il live del 21 agosto rappresenta l’ultimo tassello di una rassegna che porta sul palco alcuni dei protagonisti più rappresentativi della musica italiana.

A dare l’avvio al ricco programma live sarà il 5 agosto Nek con Nek Hits, il viaggio in musica che ripercorre i più grandi successi dell’artista: il pubblico potrà rivivere le emozioni di una carriera di oltre trent’anni.

Il 7 agosto piazzale Roma ospiterà una tappa del live “Angelo. Venti”, il tour con cui Francesco Renga celebra insieme al pubblico i 20 anni della sua “Angelo”, l’iconico brano con cui nel 2005 vinse il Festival di Sanremo. Il concerto sarà una grande festa e un viaggio musicale attraverso i suoi brani più celebri.

L’11 agosto arriveranno i Gemelli Diversi in un live ad alto tasso di coinvolgimento e ritmo. La storica band italiana porterà sul palco i suoi pezzi più amati e nuove sonorità, per una serata all’insegna dell’energia e delle emozioni.

Giuliano Palma sarà protagonista di un imperdibile concerto il 14 agosto, pronto a far scatenare il pubblico con il suo inconfondibile sound. Una grande festa di Ferragosto all’insegna del ritmo, tra sonorità ska, rocksteady e i successi che hanno segnato la sua carriera da cantare insieme.

Altro grande artista in arrivo a Riccione per l’estate 2025 sarà Alex Britti, uno dei musicisti e cantautori più amati della scena musicale italiana e internazionale. Il concerto di Britti, in programma il 20 agosto, sarà un’occasione speciale per celebrare il suo iconico album “It.Pop” che ha consacrato la sua ultraventennale carriera; uno spettacolo all’insegna della musica e delle emozioni scandite dal ritmo della sua inseparabile chitarra.

Infine, il 21 agosto, Irene Grandi chiuderà la rassegna con un concerto che celebra i suoi 30 anni di carriera artistica. Un evento gratuito, aperto a tutti, per concludere l’estate musicale in riva al mare con un’artista che ha segnato la storia del pop italiano.

Tutti i concerti di Riccione Summer Music sono a ingresso gratuito e iniziano alle ore 21.30.