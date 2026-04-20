A Londra prima prova per i “sammarinesi” Senhit e Boy George

Prima performance londiinese di Senhit e Boy George, in gara per la Repubblica di San Marino, al pre-party dell’Eurovision. I due artisti sono stati protagonisti di un’esibizione energica e coinvolgente. Senhit e Boy George sono apparsi fin da subito affiatati e complici, dimostrando sul palco una naturale sintonia artistica che ha contribuito a valorizzare la performance. Sorridenti e perfettamente a loro agio, hanno saputo trasmettere al pubblico tutta la forza e la personalità del progetto. Partecipazione e forte curiosità attorno alla collaborazione, che continua ad attirare attenzione anche a livello internazionale.

A commentare l’esperienza è il capo delegazione, Denny Montesi: «È andato tutto molto bene, c’è stata un’energia davvero positiva fin da subito. Senhit e Boy George erano super sorridenti e si è visto chiaramente un bellissimo feeling tra loro, sia sul palco che dietro le quinte. La performance ha funzionato e la risposta del pubblico è stata molto calorosa, con grande interesse da parte dei fan. Lavorare con due potenze come Senhit e Boy George è un vero piacere: sono artisti straordinari, professionali e con un’energia contagiosa. Questo si riflette anche nel risultato sul palco e nella qualità del progetto che stiamo portando avanti. Come delegazione stiamo vivendo questi giorni con grande concentrazione ma anche entusiasmo. I pre-party sono momenti fondamentali per testare e affinare ogni dettaglio, e ora siamo al lavoro per perfezionare ulteriormente la messa in scena e la resa televisiva in vista della gara eurovisiva. L’obiettivo è arrivare pronti e presentarci al meglio sul palco».