A Faenza Laura Pausini incanta 2mila fan. Il karaoke con le amiche. E a Solarolo inaugura il museo VIDEO GALLERY

Oggi pomeriggio l’inaugurazione del museo nella sua Solarolo, sabato sera l’abbraccio con i suoi fan a Faenza. Un weekend tra affetti e famiglia per Laura Pausini a pochi giorni dall’uscita del nuovo singolo, “La mia storia tra le dita” prevista per venerdì prossimo. Una festa nella festa iniziata con il Pau Party 2025 al PalaCattani, raduno riservato ai soci del Laura4u.com, gli iscritti al Laura Pausini Official Fanclub, unico fanclub ufficiale, fondato nel settembre 1995, che proprio quest’anno ha tagliato il traguardo dei 30 anni di attività.

Oltre 2mila i fan arrivati da più di venti paesi di tutto il mondo, dal Messico alla Gran Bretagna, dal Brasile alla Polonia, dagli Stati Uniti e tanti altre nazioni europee e americane, che hanno potuto godere di uno show dal vivo con una scaletta inedita, fatta di grandi successi, come “Vivimi”, “Invece no”, “Io canto”, “Benvenuto” solo per citarne alcune e di anteprime.

Laura ha voluto infatti che fossero proprio gli iscritti al fanclub ad ascoltare per primi un estratto del nuovo singolo in tutte le versioni che verranno pubblicate in italiano, spagnolo (“Mi historia entre tus dedos”), portoghese (“Quem de nòs dois”) e francese (“Mon histoire entre les doigts”). E sul palco non sono mancate le sorprese come l’incursione del gruppo delle Sincronette, le amiche di una vita protagoniste di un indimenticabile karaoke, e il suo personal trainer, sfidato a insegnare una coreografia a 10 fan in 30 minuti.