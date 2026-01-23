A condurre il “San Marino song contest” sarà Simona Ventura

Simona Ventura sarà la conduttrice della finale del San Marino song contest, in programma il prossimo 6 marzo al teatro Nuovo di Dogana e in diretta sul canale 550. Conduttrice, giornalista, regista e produttrice, ha attraversato oltre trent’anni di piccolo schermo reinventandosi più volte e mantenendo una forte identità professionale, fatta di energia, linguaggio diretto e grande capacità di intercettare il pubblico.

Non è la prima volta che Ventura si confronta con un grande palco musicale: ha già condotto il Festival di Sanremo nel 2004 e ha legato il suo nome a programmi musicali e talent show. In un format come il San Marino song contest – che seleziona il vincitore chiamato a rappresentare San Marino all’Eurovision song contest 2026 di Vienna – il suo stile versatile darà alla finale un respiro più ampio e coinvolgente allo show.

«Desidero, innanzitutto, ringraziare Mediaset – commenta il direttore generale di Rtv, Roberto Sergio – per la disponibilità e la deroga concessa. Simona Ventura è una vera professionista. A lei va un ringraziamento speciale per il suo entusiasmo e la partecipazione attiva, che daranno indubbiamente valore aggiunto alla serata. Un grande impegno produttivo, anche in collaborazione con il socio Rai. A breve annunceremo la squadra tecnico organizzativa e l’intero cast delle tre serate in diretta (2 semifinali e la finalissima) in eurovisione su Rtv».

«Ci divertiremo! – assicura, infine, Simona Ventura –. Da tempo seguo il San Marino song contest e, guardandolo, ho sempre desiderato di poterlo presentare. Finalmente è arrivato il momento».