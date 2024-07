A Brisighella la musica comincia con Martino Colombo

Brisighella apre le porte a una stagione culturale estiva all’insegna della musica eccellente con la rassegna “Note nel Chiostro-Giovani in Musica”, con la Young Musicians European Orchestra. La rassegna ritorna anche quest’anno dopo il successo delle scorse estati. Si parte lunedì 15 luglio alle ore 21 nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli ex convento dell’Osservanza, dove si esibirà un giovanissimo violinista, Martino Colombo, di soli 20 anni. Per l’occasione avremo modo di ascoltare dal vivo Sonata n.3 op. 27, “Ballade” di E. Ysaye, Sonata n. 1, BWV 1001 Adagio e Fuga di J.S. Bach e Souvenir de Moscou, op. 6 di H. Wieniawski. Da diversi anni Colombo collabora sia come solista che come professore con la Young Musicians European Orchestra, di cui è anche vicepresidente. Lunedì 22 luglio ci sarà invece il secondo appuntamento della rassegna. Protagonisti della serata saranno quattro solisti d’eccezione della Young Musicians European Orchestra, che eseguiranno le celeberrime sonate a 4 di Rossini. Orest Smovzh (violino), è un solista di fama internazionale, che da quando ha 18 anni partecipa ai progetti della Young Musicians European Orchestra. Indro Borreani (violino), vincitore di numerosi concorsi internazionali e nazionali per violino e pianoforte, collabora con numerose orchestre prestigiose. Enrico Mignani (violoncello), è il più giovane musicista al mondo ad aver mai interpretato il “Pierrot Lunaire” di Schoenberg, a soli quattordici anni ed è stato premiato in numerosi concorsi. Luis Cabrera (contrabbasso), è un solista di origini spagnole, attivo in concerti in tutta Europa e non solo e insegnante al Conservatorio di Rotterdam. I concerti di “Note nel Chiostro-Giovani in Musica” sono in collaborazione con il Comune di Brisighella, la Regione Emilia Romagna, il CIDIM-Comitato Nazionale Italiano Musica e il Ministero della Cultura e avranno il costo simbolico di 1 euro, fino a esaurimento posti.