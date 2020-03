Gli spettacoli teatrali di Accademia Perduta rinviati in Romagna

RIMINI. Gli spettacoli programmati da Accademia Perduta/Romagna Teatri in Romagna sono annullati fino a domenica 8 marzo compresa.

Per il teatro Fabbri di Forlì: Rossini Ouvertures di Spellbound Contemporary Ballet previsto per la rassegna Danza il 29 febbraio andrà in scena domenica 19 aprile alle ore 21; il reading I fatti della Uno Bianca di Michele Di Giacomo previsto al Ridotto del Teatro per la rassegna Incontri il 5 marzo andrà in scena giovedì 23 aprile alle ore 18; I Miserabili con Franco Branciaroli previsto per la rassegna Prosa dal 5 all’8 marzo andrà in scena lunedì 13 aprile (Lunedì dell’Angelo) alle ore 16 TURNO D; martedì 14 aprile alle ore 21 TURNO B; mercoledì 15 aprile alle ore 21 TURNO C; giovedì 16 aprile alle ore 21 TURNO A.

Per il teatro Il Piccolo di Forlì: Storia di un oblio con Vincenzo Pirrotta previsto per la rassegna Moderno2 il 26 febbraio andrà in scena martedì 28 aprile alle ore 21; Cenerentola in bianco e nero della compagnia Proscenio Teatro previsto per la rassegna Favole il 1° marzo andrà in scena in data da definire.

Per il teatro Masini di Faenza: Storia di un oblio con Vincenzo Pirrotta previsto per la rassegna Contemporaneo al Ridotto del Teatro il 25 febbraio andrà in scena lunedì 27 aprile alle ore 21; La vedova allegra con Elena D’Angelo previsto per la rassegna Operetta il 1° marzo andrà in scena domenica 26 aprile alle ore 16; i docufilm Solo no e Hambachers previsti per la rassegna Il Cinema della Verità al Ridotto del Teatro rispettivamente il 26 febbraio e 3 marzo sono annullati; Andy & Norman con Gigi e Ross previsto per la rassegna Comico il 4 marzo andrà in scena in data da definire; in via precauzionale, lo spettacolo Chi vive giace del Teatro Biondo di Palermo previsto per la rassegna Prosa il 10, 11 e 12 marzo andrà in scena mercoledì 15 (Turno A), giovedì 16 (Turno B) e venerdì 17 aprile (Turno C) alle ore 21.

Per il teatro Goldoni di Bagnacavallo: Storia di un oblio con Vincenzo Pirrotta previsto al Ridotto del Teatro il 29 febbraio è annullato; in via precauzionale, lo spettacolo Chi vive giace del Teatro Biondo di Palermo previsto per il 9 marzo andrà in scena lunedì 20 aprile alle ore 21.

Per il teatro Walter Chiari di Cervia: Nel mezzo del casin di nostra vita con Maurizio Lastrico previsto per la rassegna Comico il 3 marzo andrà in scena giovedì 23 aprile alle ore 21; Valentina vuole di Progetto g.g. previsto per la rassegna Favole il 7 marzo andrà in scena sabato 28 marzo alle ore 21; in via precauzionale, lo spettacolo Chi vive giace del Teatro Biondo di Palermo previsto per la rassegna Prosa il 13 e 14 marzo andrà in scena sabato 18 (Turno A) e domenica 19 aprile (Turno B) alle ore 21.

Per il teatro Goldoni di Meldola: Zuppa di sasso della compagnia TCP Tanti Cosi Progetti previsto per la rassegna A Teatro in Famiglia il 29 febbraio andrà in scena sabato 18 aprile alle ore 21; in via precauzionale, La Classe con Claudio Casadio, Andrea Paolotti e Brenno Placido previsto per la rassegna Prosa il 9 marzo andrà in scena lunedì 23 marzo alle ore 21.

Per il teatro di San Leo a Pietracuta: Enrichetta dal ciuffo della compagnia Teatro Perdavvero previsto per la rassegna Un Teatro per i Ragazzi il 29 febbraio andrà in scena in data da definire.

La programmazione delle matinée di Teatro per le Scuole è sospesa fino al 15 marzo 2020.