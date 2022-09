Spazio Comune: venerdì appuntamento a Macerone con 5 Cerchi, Cai e Cesena Blu

Il prossimo appuntamento del festival “Spazio Comune” sarà ospitato dal Centro Sociale “I maceri” (Via Cesenatico, 5735, Macerone). I nuovi gestori dell’immobile, Polisportiva 5 Cerchi di Macerone, Cesena Blu, Cesena in Blu e il CAI Cesena, invitano tutta la cittadinanza a partecipare all’open day dello spazio rigenerato che si terrà venerdì 30 settembre, dalle 15,30 alla mezzanotte. Sarà un pomeriggio gratuito e a ingresso libero ricco di dimostrazioni, durante le quali saranno illustrate le attività che saranno offerte nello spazio.

Le Associazioni Cesena Blu e Cesena in Blu proporranno ai partecipanti una dimostrazione di biologia marina e immersione subacquea al piano terra dello spazio. Sempre al piano terra la Polisportiva 5 Cerchi proporrà, ogni ora, una dimostrazione di allenamento funzionale di gruppo per tutti coloro che vorranno prendervi parte. L’allenamento sarà personalizzato in base ai volontari per offrire a tutti una simile esperienza. Al primo piano dello spazio invece Cai Cesena proseguirà le dimostrazioni con video e foto delle escursioni realizzate nel corso di questi mesi. Sempre qui sarà inaugurata la biblioteca. Gli istruttori dei corsi rimarranno a disposizione dei partecipanti per info e dettagli.

Nel corso del pomeriggio le associazione offriranno al loro pubblico un insieme di spettacoli e di momenti di intrattenimento. Le porte del centro saranno chiuse alle 20 e i partecipanti verranno invitati a prendere parte alla camminata sotto alle Stelle che partirà dallo Spazio inaugurato proseguendo poi nel paese e ritornando, alla fine, all’interno della festa che si concluderà alle 24. A disposizione dei partecipanti ci saranno anche food trucks.

Il progetto

Spazio CSI, Casa dell’Ecologia integrale, Spazio La Fiorita, Opificio Artaj, Spazio Macanin, Spazio Cesuola, Centro arti visive e sceniche, Centro i Maceri, Spazio Case Castagnoli e Spazio Bulgarnò. Parte da questi primi dieci immobili il percorso di “Cesena Rigenera – Spazio comune”, avviato dall’Amministrazione comunale di Cesena a dicembre 2021 con l’obiettivo principale di valorizzare i luoghi di comunità e di creare rete tra i soggetti gestori che proprio in questi spazi incontreranno i cesenati proponendo attività culturali, artistiche o ricreative di carattere sociale. All’evento di venerdì 30 settembre ne seguiranno altri che si svolgeranno nei rispettivi immobili appartenenti alla rete: Casa dell’Ecologia integrale (Via Cervese 4303), Spazio Case Castagnoli (Via Emilia Levante, 1346).