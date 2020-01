Sottopasso, ultimati i primi lavori a Misano

MISANO. Terminati i lavori di adeguamento del percorso ciclopedonale del sottopasso di via Liguria – via Garibaldi. E’ stato reso più sicuro e comodo il transito dei pedoni e delle biciclette, raccordando il sottopasso con la pista ciclabile: 140mila euro la spesa. Il Comune, annuncia, d’aver deciso di anticipare la seconda fase dei lavori prevista per i prossimi anni, passando al lato Cattolica. Anche in questo caso, durante l’intervento, il traffico sarà a senso unico alternato. Al termine l’intero sottopasso sarà imbiancato e illuminato a led.