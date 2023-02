“Sotto il sale di Riccione”: via alla macchina della sicurezza e al piano neve – Gallery

Dalla scorsa notte i mezzi spargisale di Geat sono entrati di nuovo in azione in tutta la città di Riccione, dando precedenza alle strade di maggior percorrenza (Statale 16, viale Veneto, viale Puglia, viale Berlinguer), alle strade collinari, ai viali con sottopassi e alla zona dell’ospedale. “Gli uomini di Geat inoltre – spiega il presidente Fabio Galli – hanno sparso il sale di fronte a scuole e asili e in tutti i punti considerati più critici per il passaggio pedonale.

“Già dalla mezzanotte abbiamo fatto iniziare il lavoro dei salatori – argomenta il direttore di Geat Giovanni Moretti -. Questa mattina la Protezione civile ha provveduto a mettere in sicurezza tutti gli ingressi di scuole e asili, mentre Geat ha concentrato le squadre di lavoro nelle aree potenzialmente più critiche come le strade di collina. La situazione è pienamente sotto controllo anche grazie al lavoro degli agenti della Polizia locale”.

La neve caduta su Riccione non è stata abbondante. Ha colorato di bianco tutta la città, regalando soprattutto tanti like alle immagini postate sui social, come quelle sulla pagina Città di Riccione, molto apprezzata dai turisti.

Ora la preoccupazione è soprattutto in vista di un possibile abbassamento delle temperature. “Valuteremo l’andamento della giornata – aggiunge Moretti -. Se la neve caduta verrà spazzata via dalla pioggia avremo un tipo di situazione da gestire. Se invece la neve resterà a terra dovremo intervenire durante la notte per mettere in sicurezza le strade, prevenendo le gelate. In questo caso faremo uscire i mezzi spargisale con ampio anticipo, probabilmente già dalla tarda serata di oggi”.