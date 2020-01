Sorpresa: il Cesena ha scelto William Viali come allenatore

Sorpresa in casa Cesena: bianconeri hanno scelto William Viali come nuovo allenatore. L’ex difensore del Cesena (classe 1974) è reduce dall’ultima stagione a Novara. Con i piemontesi ha centrato i play-off uscendo al secondo turno contro l’Arezzo. Nella scorsa stagione è stato esonerato quando era nono e poi richiamato al termine del campionato per giocare i play-off. Viali ha battuto in volata la concorrenza di Roberto Cevoli. Una mossa che ha spiazzato un po’ tutti in una giornata convulsa che ha fatto seguito al crollo di Trieste dei bianconeri.